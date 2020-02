Ritrovato il 67enne scomparso da Coppito 3

L’AQUILA – Si sono concluse positivamente le ricerche di Luigi Corsi, di cui si erano perse le tracce da lunedì mattina. L’uomo ritrovato in via Campo di Pile.

Era scomparso da casa nella tarda mattinata di ieri, Luigi Corsi, 67enne di Coppito 3. L’uomo non aveva fatto ritorno per pranzo e nemmeno per la notte, per cui era stata fatta denuncia di scomparsa da parte della famiglia, preoccupata per le condizioni del congiunto – sotto terapia dopo un lungo peridodo di ricovero in ospedale. Il sospetto è che l’uomo fosse disorientato e non riuscisse a tornare a casa.

A conferma dell’ipotesi, il ritrovamento avvenuto questa mattina in via Campo di Pile, dove alcune persone che avevano letto la notizia su IlCapoluogo.it hanno riconosciuto l’uomo e quindi contattato familiari e forze dell’ordine. L’uomo è stato ritrovato in stato confusionale nei pressi della Motorizzazione.