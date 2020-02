Luigi scomparso da Coppito 3, chi l’ha visto?

Esce di casa e non fa rientro, apprensione per la scomparsa di un 67enne da Coppito 3. Ritrovato in mattinata.

AGGIORNAMENTO ORE 11:20: È stato ritrovato Luigi Corsi, il 67enne di cui si erano perse le tracce da ieri. L’uomo è stato ritrovato in stato confusionale in località Pile, nella zona della Motorizzazione, da alcuni lettori che avevano letto la notizia su IlCapoluogo.it.

Si chiama Luigi Corsi, classe 1952, l’uomo che ieri – prima di pranzo – è uscito dalla propria abitazione di Coppito 3, ma non ha fatto ritorno, né per il pranzo, né per la notte. Preoccupata la famiglia, che ha sporto denuncia.

L’uomo, dopo un lungo ricovero, è sotto terapia e la famiglia teme che possa essere disorientato e non riesca a fare ritorno a casa. Si è allontanato a bordo di una Fiat Punto bianca targata BP034RK.

Chiunque abbia visto l’uomo può contattare la figlia Federica al numero 339-5298777.