Coronavirus, all’Univaq massimo 4 persone per laureando

L’AQUILA – Emergenza Coronavirus, le indicazioni dell’Univaq per evitare sovraffollamento durante le lauree: ogni studente potrà farsi accompagnare da massimo 4 persone.

Lettera dell’Univaq agli studenti che devono laurearsi. Ingressi controllati e a numero chiuso per amici e parenti. Le indicazioni nell’ambito dell’emergenza per il Coronavirus. “Cara studentessa, caro studente, sentiamo l’esigenza – recita la nota inviata agli studenti – di tutelare te, i tuoi cari e i tuoi colleghi in questo momento di emergenza sanitaria. Pertanto abbiamo deciso di limitare gli accessi in occasione delle prossime lauree a 4 persone per ogni laureanda/laureando. Ti chiediamo di comunicarci, rispondendo a questa mail entro il prossimo 4 marzo i nominativi delle persone a te care che vorrai vicino il giorno della laurea. Le persone da te invitate saranno iserite in un elenco messo a disposizione del servizio di guardiania all’ingresso del Polo Universitario. Non sarà consentito l’accesso nei plessi universitari a persone diverse da quelle da te indicate”.