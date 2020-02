Colpito da grossi rami mentre pota, muore l’imprenditore Ruggero Cecala

Tragedia a San Gregorio, il noto imprenditore Ruggero Cecala è morto a causa delle ferite riportate a seguito della caduta di alcuni rami.

È morto poco dopo l’arrivo in ospedale il noto imprenditore Ruggero Cecala. L’uomo, di 61 anni, si trovava nel podere di famiglia a San Gregorio, insieme ai frattelli, per tagliare alcuni pioppi. All’improvviso, però, alcuni grossi rami sono finiti addosso all’uomo, colpendolo alla testa. Immediati i soccorsi da parte dei fratelli, che lo hanno trasportato presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dov’è stato ricoverato in Rianimazione in gravissime condizioni. Per il noto imprenditore non c’è stato nulla da fare.

Comunicato il decesso dell’uomo, sono state avviate le verifiche del caso. Come spiega Il Messaggero, per questa mattina è stato fissato l’incarico del consulente della Procura per effettuare l’autopsia.