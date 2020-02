Terremoto, scossa da 4.4 in provincia di Cosenza

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si è registrata a Rende, in provincia di Cosenza.

Sono in corso verifiche da parte di vigili del fuoco e protezione civile per valutare eventuali danni alle abitazioni a seguito della scossa di terremoto che si è registrata a Rende, in provincia di Cosenza. La magnitudo registrata è stata di 4.4 a 10 chilometri di profondità.

Le persone sono scese in strada, ma al momento non si registrano danni o feriti.