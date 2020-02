Tentata violenza, 63enne resta in carcere

Resta in carcere Franco Andreucci, il 63enne aquilano accusato di tentata violenza ai danni di una 30enne.

L’uomo ha respinto le accuse di violenza nei confronti della donna che aveva accolto in casa per ospitarla.

Franco Andreucci è stato sentito dal giudice Guendalina Buccella, alla presenza del pubblico ministero, che ha convalidato l’arresto.

L’uomo è stato arrestato dopo che le grida della donna hanno allarmato i vicini di casa che hanno chiamato la Polizia.

Gli agenti della Volante giunti sul posto, hanno trovato un appartamento al buio e diverse bottiglie di alcolici.

Gli stessi poliziotti hanno poi allertato il 118 arrivato con un’ambulanza per soccorrere la donna, trasportandola al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dove è scattato il protocollo previsto per i casi di violenza.

La donna è stata dimessa subito con una prognosi di 15 giorni; l’uomo è stato fermato dopo il racconto della vittima e a seguito anche dei controlli effettuati dal personale sanitario.

Nell’abitazione di Andreucci c’era anche un altro uomo; la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti; come riporta Il Centro intanto, si scava nella vita dei protagonisti di questa vicenda per capire i legami e il contesto in cui sarebbe maturato il tentativo di violenza.

Franco Andreucci è assistito dall’avvocato Giovanni Coletti.