Coronavirus, sciacalli in azione

L’AQUILA – Test domicialiari sul Coronavirus, la Croce Rossa: “È una truffa”.

“Diversi comitati CRI ci segnalano una truffa telefonica su finti Volontari della Croce Rossa Italiana che propongono test domiciliari sul Coronavirus. Vi informiamo che non è stato disposto alcun tipo di screening porta a porta e invitiamo tutti a fare attenzione e segnalare eventuali casi sospetti alle autorità competenti”. Lo riferisce il presidente della CRI L’Aquila, Marco Antonucci, che spiega: “Gli anziani si stanno dimostrando l’anello più debole dell’esposizione al Coronavirus e chiediamo la massima diffusione al fine di evitare che uomini senza scrupoli aggravino con gesti fraudolenti la già delicata situazione. Per informazioni e chiarimenti, il nostro servizio CRI Per le Persone 800 – 065510 è attivo H24″.