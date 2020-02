Coronavirus, disposizioni precauzionali scuola Dante Alighieri

Coronavirus: la scuola media “Dante Alighieri” dell’Aquila insieme alle altre scuole della città, ha inviato una circolare con le disposizioni precauzionali.

Nelle circolari si chiede a quanti hanno trascorso anche solo un giorno nelle zone focolaio del Coronavirus di dichiararlo ai dirigenti scolastici.

Inoltre, sempre per l’emergenza Coronavirus a scopo precauzionale, sono state annullate tutte le attività extracurricolari in programma per oggi.

Gli alunni e i genitori sono stati avvisati per tempo