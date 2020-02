Piazza Duomo si riempie per il Carnevale aquilano

Piazza Duomo si sta riempiendo di coriandoli, mascherine e tanta allegria in questa domenica dal sapore primaverile per l’appuntamento con la festa di Carnevale.

Il Carnevale in Piazza Duomo è un evento consolidato organizzato per il sesto anno consecutivo dall’associazione culturale Mamme per L’Aquila.

Non solo una festa per i più piccoli ma anche per gli adulti; in tanti infatti hanno scelto di accompagnare i loro piccoli mascherati, facendosi coinvolgere in una questa giornata di colorata allegria.

Tanta musica con le hit del momento che sta facendo ballare grandi e piccini.

Il Carnevale in Piazza gode del patrocinio del Comune dell’Aquila; la sua realizzazione è stata resa possibile grazie al contributo di alcuni sponsor.

L’invito a vivere una giornata di festa è rivolto a tutti i cittadini, venite a divertirvi in centro!, si legge in una nota.

Troverete aperti: trattoria Baci e Abbacchi, La Luna gadget, Il primo Papavero ristorante, Gioielleria Mastropietro, Rust Store, BioKimya, Vini Biagi, 100 Montaditos, Mai Più Senza, pasticceria Tullio Manieri, Silvestro’s Irish Pub, La Porcellana Bianca, La grotta di Aligi ristorante, Wycon, Caffé Cavour, Armenia gioielli, La dolce vita, Playwood, L’Opera ristorante, Bar del Corso, I Due Magi, Mazzitti calzature, ristorante Corso Stretto, Marta Sista, Fell Good, Sound Garden, Piripù giochi, Art Cafè, Wooden, The Coffy Way, Napapijri D’Altorio, ristorante Connubio, Runway, Café Noir calzature, Peterland.

Nel pomeriggio, per i più piccoli, festa in maschera anche al Novecentodieci, con giochi e tanta musica; l’evento è organizzato da Marcello Di Giacomo.

