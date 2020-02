L’Aquila 1927 vittoriosa nel derby contro il Celano

Celano-L’Aquila termina 0-1: il derby è deciso da La Selva al 32’ della ripresa.

L’Aquila 1927 vince un match fondamentale per continuare la propria scalata alla classifica: sul campo del Celano, i rossoblù si impongono per 1-0.

Tra i pali, come annunciato in conferenza stampa prepartita, si rivede Di Girolamo. C’è necessità, dunque, di cambiare qualcosa per la questione ‘under’, ma ci sono anche molte altre novità di formazione: di nuovo titolari Casimirri e Passacantando, tornano dal primo minuto anche Di Francia, Morra e Pizzola. Panchina per Campagna, La Selva e Carosone, entra a partita in corso anche Di Norcia.

Primo tempo non particolarmente ricco di emozioni. 30’, tentativo di Catalli dalla media distanza, Santoro blocca, complice la deviazione di schiena di un difensore avversario.

Tre minuti dopo, destro a giro di Pizzola, l’estremo difensore di casa devia in angolo. 46’, Pizzola per Maisto che colpisce il palo alla destra del portiere. Nulla di fatto. Fine primo tempo, risultato parziale 0-0.

3’ della ripresa, chance per il Celano: angolo di Marfia, di testa Tabacco che vede la palla terminare fuori di un soffio. 18’, L’Aquila torna a farsi vedere con un diagonale di Maisto da posizione defilata, ma Santoro si salva in tuffo. È al 32’ che il match si sblocca: Maisto per Passacantando, palla al neo entrato La Selva che con un piattone infila in porta e decide l’incontro.

Nulla può il Celano, che tenta ancora di trovare almeno un punto, ma non riesce a scalfire la rete protetta da Di Girolamo. Risultato finale, 0-1.

L’AQUILA 1927: Di Girolamo, Casimirri, Mohammed, D’Amico, Zanon, Di Francia, Pizzola (24’ st La Selva), Morra, Passacantando, Catalli (35’ st De Angelis), Maisto (43’ st Campagna). A disp.: Ranalletta, Santarelli, Campagna, Di Norcia, Rampini, Micantonio, La Selva, De Angelis, Carosone. All. Roberto Cappellacci.

CELANO: Santoro, Ciccarelli, Severini, Tabacco, Mione, Mastroianni, Marfia, Mozetti, Scatena, Mancini (31’ st Di Gaetano), De Roccis. A disp.: Rossi, Iezzi, Di Cosimo, Verna, Del Vecchio, Battista, Pataccoli. All. Dario Celli.