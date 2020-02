È stato davvero un Carnevale da favola quello che si è tenuto a Castelvecchio Subequo nella giornata di sabato 22 febbraio.

Carri di Carnevale, mascherine e tanta allegria hanno accompagnato grandi e piccini in un soleggiato pomeriggio di febbraio, dando vita ad un progetto nato dall’idea di quattro mamme dei bimbi della scuola materna del centro subequano, componenti dell’associazione teatrale “I male e piegg”.

Tutto parte dalla voglia di dare un volto nuovo alla festa di carnevale che in paese, negli ultimi anni, era diventata un po’ monotona.

“E’ stato organizzato tutto nei minimi dettagli, coinvolgendo i paesi limitrofi (anche se purtroppo non tutti hanno partecipato ma si rifaranno sicuramente nell’edizione del prossimo anno)” dice la vicepresidente dell’associazione teatrale Francesca Ferroni, una delle organizzatrici dell’evento.

“Ogni paese ha progettato e costruito, soprattutto con materiale di riciclo, dei carri rappresentanti le classiche favole Disney. Il corteo è partito dal piazzale antistante la caserma dei carabinieri per poi proseguire lungo via Nazionale, piazza Vittorio Emanuele e terminare il tragitto a piazza Primo Maggio, dove sono stati parcheggiati i carri del paese di Secinaro e Castelvecchio Subequo. I partecipanti sono stati accolti nella palestra della scuola con un ricco buffet, musica e balli. Sono intervenuti la protezione civile e la Polizia municipale che hanno garantito sicurezza alla sfilata. Sono davvero soddisfatta di questa meravigliosa giornata e sono certa di riservare per l’anno prossimo altrettanta allegria a chi vorrà essere presente!”