Tanti auguri ad Amelio e Zelinda

Tanti auguri Amelio e Zelinda, che la vita insieme continui a sorridervi!

Capoauguri speciale per i 60 anni di matrimonio di Amelio e Zelinda.

Contornati dal calore e dall’affetto dei figli, nipoti, nuore, domenica grande festa in casa Sebastiani Croce per salutare il 60° anniversario di matrimonio di Amelio e Zelinda Di Giandomenico nati rispettivamente a Montereale il 21 novembre1933 e il 1 maggio 1938 ed unitisi in matrimonio il 18 febbraio 1960.

Oserei parlare, a differenza dei tempi e dei giovani attuali, di una “coppia di ferro”.

Hanno 87 anni lui e 82 lei e qualche giorno fa, il 18, ricorreva il loro 60° anniversario di matrimonio. Al giorno d’oggi è ormai una rarità imbattersi in una unione tanto longeva quanto quella tra Amelio Sebastiani Croce e la sua dolce metà Zelinda Di Giandomenico.

Avevano appena 27 anni lui e 22 anni anni lei quando si unirono in matrimonio.

Da quel festoso giorno, pur con tutte le ristrettezze economiche dei tempi ed i vari sacrifici che insieme hanno affrontato a testa alta consci del fatto che il sostegno dell’uno è necessario all’altra per affrontare le difficoltà quotidiane di gestione del nucleo familiare, quei giovani sposini sono ancora insieme.

Circondati dall’affetto di familiari, parenti e amici che augurano loro di cuore di trascorrere ancora molti anni l’uno accanto all’altra.

Un traguardo importante al quale sono arrivati con il sorriso sulle labbra e il cuore pieno di felicità per la famiglia che hanno costruito e per il bene profuso al servizio della Comunità maranese di cui hanno fatto sempre parte.

Una lunga vita insieme, fatta di 60 anni di rispetto e di valori accuratamente trasmessi alla famiglia, che oggi li circonda con amore.

Auguri Amelio e Zelinda che la vostra unione continui a splendere per per mille anni ancora.