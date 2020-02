Serie C Silver, Nuovo basket aquilano sfida il Campli

Domenica di fuoco per il Nuovo Basket Aquilano, che riceverà al PalaAngeli alle 18:00 i biancorossi del Farnese Campli, in una gara che appare quasi decisiva per l’ingresso nei playoffs di Serie C Silver.

Un campionato tra i più difficili di sempre in questa categoria, con tante formazioni sicuramente di livello superiore e costruite per la promozione, riservata ad una sola squadra: tra le otto destinate a battersi nel post season ci sono in questo momento i ragazzi della società di Roberto e Paolo Nardecchia, che hanno domani una importante chance per mettersi alle spalle gli ospiti, appaiati in classifica al settimo posto.

Il team di coach Zubiran all’andata mise in campo forse la migliore prestazione annuale, violando con grande autorità il difficile parquet farnese e gli appassionati aquilani attendono ora la replica di quella prestazione, alla ricerca di una continuità di rendimento quest’anno non ancora raggiunta.

La gara è stata tra l’altro inserita nella Giornata Nazionale “Ho l’Asma e Faccio Sport”, supportata da Sanofi Genzyme e patrocinata tra gli altri dal Ministero della Salute, dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica: i giocatori effettueranno il riscaldamento con le t-shirt speciali dedicate all’iniziativa.

In settimana, intanto, grande soddisfazione per il Nuovo basket aquilano per il raggiungimento della Finalissima Nazionale Under 16 d’Eccellenza e per il passaggio già matematico ai Gironi Nazionali per lo Scudetto Italiano, riservato alle prime due formazioni abruzzesi.

“I giovani del PalaAngeli – si legge in una nota del Nuovo Basket aquilano – che ancora una volta esporteranno il nome dell’Aquila ai massimi livelli nazionali, disputeranno l’atto conclusivo della fase regionale su due gare contro gli avversari del Pescara Basket”.