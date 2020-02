Coronavirus, 17enne in isolamento a Vasto

Coronavirus, caso sospetto a Vasto.

Una ragazza di 17 anni è stata messa in isolamento a Vasto che ha riferito di essere di ritorno da Padova (dove ha trascorso un soggiorno dal 3 al 16 febbraio).

La giovane si è presentata spontaneamente in ospedale dopo aver accusato alcuni sintomi simili a quelli del Coronavirus.

La ragazza è stata accompagnata da un familiare con mezzi propri e non in ambulanza nel primo pomeriggio di oggi al pronto soccorso dell’ospedale di Lanciano, accusando tosse e febbre.

A scopo precauzionale, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Vasto.

Lì sarà trattenuta in isolamento nel reparto di malattie infettive in attesa dei risultati del tampone per il Coronavirus/Covid 19 (i campioni sono stati inviati al laboratorio di riferimento di Pescara), che dovrebbero arrivare nel corso della nottata.

Le sue condizioni generali non destano preoccupazione e non presenta particolari problemi respiratori.