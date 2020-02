Carnevale Marsicano, 1000 maschere colorano Luco dei Marsi

Il Carnevale fa 38 quest’anno a Luco dei Marsi, pronto alla grande sfilata dei carri in allegria e con spirito di competizione. Oggi la sfilata.

Nel 2019 il grande ritorno del celebre Carnevale Marsicano, mancato a Luco dei Marsi per diversi anni e riportato dall’associazione Animaluco. Saranno 9, per l’edizione 2020, i carri a sfilare oggi pomeriggio per le vie del paese. Si attendono moltissimi visitatori provenienti da tutta la Marsica e non solo.

Carnevale Marsicano, divertimento per tutti i gusti

Tutto pronto a Luco Dei Marsi per la celebre sfilata di carri allegorici. L’ evento, organizzato dall’ associazione Animaluco in collaborazione con la Società Operaia di mutuo soccorso e con il patrocinio del Comune di Luco Dei Marsi, si svolgerà oggi, sabato 22 febbraio, a partire dalle ore 14.00.

La sfilata che attraverserà il corso principale di Luco Dei Marsi (Via Duca Degli Abruzzi) sarà composta da 9 Carri allegorici e ben 22 gruppi di maschere, per un totale di circa 1000 persone in maschera. Tutti saranno giudicati dalle 2 giurie predisposte lungo il percorso.

Il corteo sarà aperto dalle majorettes Compatrum di Montecompatri e dalla banda musicale di Gavignano Sabino. Dalle ore 13, inoltre, il viale sarà animato da due dj set e vocalist in attesa del passaggio del corteo carnevalesco. Dopo la conclusione della sfilata, prevista per le ore 18, ci si sposterà in Piazza Umberto I dove Animaluco premierà tutti i carri allegorici e i migliori 10 gruppi di maschere.

Dalle ore 19.00 infine, sempre in piazza Umberto I, si darà il via al Carnival Party 90′, in una tensostruttura di circa 500 mq montata appositamente per l’evento, dove si ballerà sulle note della migliore musica dance Anni 90.

E mentre tutti hanno ancora davanti agli occhi il grandioso carro dei Puffi – vincitore della scorsa edizione – con il malvagio Gargamella che spunta a sorpresa al centro del villaggio tutto blu, ci si chiede già quali saranno i temi e le storie rappresentate per la parata di quest’anno. Ogni scherzo vale? Sì, ma vale anche la regola della festa in maschera più attesa nell’intera Marsica: impossibile mancare!

Foto di: Mariano Tribuiani e di Facebook, Pagina Animaluco