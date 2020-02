Cinghiale investito sulla Mausonia, due auto coinvolte nell’incidente

Incidente sulla Mausonia. Auto investe un cinghiale.

L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 19,15. Un’automobile, con a bordo solo il conducente, ha investito un grosso cinghiale che stava attraversando la strada. La vettura viaggiava da L’Aquila verso Pianola. Tanta paura per il brusco impatto, in cui il cinghiale è morto sul colpo. Poco dopo lo scontro un’altra automobile, proveniente dalla direzione opposta, ha urtato l’animale steso a terra.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso. I conducenti delle due automobili coinvolte nel sinistro non hanno riportato conseguenze. Diversi i danni invece per le automobili, dopo il violento impatto con il cinghiale.