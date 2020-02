A24, a fuoco camion di trasporto cavalli

Fiamme e paura sull’A24, nei pressi del Traforo, sul versante teramano.

Al km130 dell’A24, un camion che trasportava due cavalli ha preso fuoco all’improvviso. Il conducente alla vista delle fiamme ha accostato il mezzo e chiamato i soccorsi.

I cavalli trasportati sono stati fatti scendere dal mezzo e sistemati in una piazzola di sosta sull’A24. Sul posto necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il tratto autostradale.

Chiusa precauzionalmente l’uscita del traforo, direzione L’Aquila, fino al ripristino della regolarità della circolazione nella zona interessata.

Illeso l’autista del mezzo e nessuna conseguenza, sembra, per i cavalli trasportati.