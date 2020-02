Roberto Santangelo, un anno da vice presidente del Consiglio regionale

L’intervista al vice presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo.

“Ho avuto la possibilità di rappresentare la Regione Abruzzo al Comitato delle Regioni, al Comitato delle Regioni in Europa, e in tante sedi, esercitando un ruolo nell’interesse di tutto l’Abruzzo e della collettività”. Così il vice presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, intervistato dal direttore Roberta Galeotti a un anno dalla formazione del nuovo Consiglio. Vice presidente, ma anche consigliere comunale a L’Aquila: “Il doppio ruolo dà forza anche al ruolo di consigliere comunale, perché possiamo portare le istanze che sentiamo direttamente e senza filtri come amministratori locali direttamente nella macchina regionale. Non è una scelta che durerà ancora a lungo, ma c’era la necessità all’interno del Consiglio comunale di mantenere una certa esperienza e far crescere una squadra di giovani”.

“Abbiamo trovato un Abruzzo un po’ stanco, – ha sottolineato il vice presidente Roberto Santangelo – con molti debiti, speriamo che la prossima consiliatura regionale, se sapremo tenere ancora la barra dritta, possa avere quelle risorse che fanno la differenza. Oggi la vera partita è quella sui fondi europei, facilidando quel flusso che spesso vede le regioni del centrosud incapaci di spendere milioni di euro”.

L’intervista integrale.