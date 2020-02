Lorenzo Sospiri, un anno da Presidente del Consiglio regionale

L’AQUILA – Il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, traccia il bilancio del primo anno di attività.

Al microfono del direttore Roberta Galeotti, il Presidente Lorenzo Sospiri, ripercorre il primo anno di attività alla guida del Consiglio regionale. “Mi riconosco molti limiti caratteriale, per cui questo è un ruolo che un po’ mi spaventava; e poi sono un uomo di parte, che ha ben presente qual è il proprio patrimonio di valori e da che parte sta. Questa consapevolezza mi porta ad avere grande rispetto per i luoghi della politica e di chi li frequenta; pertanto mi sforzo di portare a comprendere il Consiglio regionale, in tutte le sue parti, che – seppur nello scontro politico – quello che interessa gli abruzzesi è la risoluzione dei problemi”.

“Il livello del Consiglio regionale – ha proseguito il Presidente Sospiri – è sempre stato alto, la differenza in questo primo anno è che forse la mia presidenza è riuscita a dare una maggiore solidità e sicurezza alle garanzie delle opposizioni e quindi il confronto è duro ma alla fine si giunge a qualche risultato. Sono diverse le sfide principali che attendono il Consiglio regionale, dall’approvazione di alcuni testi unici, che hanno una grande rilevanza per la nostra Regione al piano organizzato dell’offerta sanitaria”.

L’intervista integrale.