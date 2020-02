L’Aquila – Venerdì ampi spazi di sereno nella mattinata e poi anche nel corso delle ore pomeridiane; tempo stabile in serata con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra 0°C e +10°C.

In Abruzzo l’anticiclone in rimonta sulla nostra penisola determina condizioni di tempo stabile sulla maggior parte delle regioni. Sole prevalente dunque su tutta la regione sia al mattino sia poi al pomeriggio; sereno anche in serata su tutti i settori.

In Italia giornata all’insegna del bel tempo e sole prevalente su tutti i settori del nord Italia salvo locali foschie nelle prime ore del mattino. Transito di innocua nuvolosità sulla Liguria e sulle Alpi. Giornata caratterizzata dal bel tempo anche al centro Italia con cieli prevalentemente sereni fin dal primo mattino salvo delle foschie in Toscana. Sole prevalente al pomeriggio su tutte le regioni e cieli sereni anche nelle ore pomeridiane e serali. Mattinata con ampie schiarite e bel tempo su tutti i settori, bel tempo e cieli sereni ovunque anche al pomeriggio e in serata.

Temperature in calo nei valori minimi, in aumento quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)