Evento speciale al Bliss, arriva Angelo Famao

Serata evento al Bliss, arriva Angelo Famao.

Oggi come allora, il 14 marzo musica, divertimento e atmosfera per tutti i gusti tra dj e spettacoli di danza. Tutto come un tempo, grazie alla passione e all’impegno di tre amici. Ospite speciale il cantante neo melodico Angelo Famao, che scalderà il Bliss e quanti vorranno partecipare all’evento speciale.

“Tre amici, cinque anni fa, decidono di organizzare una ‘one night’ all’insegna del divertimento, della buona musica edell’amicizia.

Passano gli anni ed il ricordo di quella serata difficilmente svanisce, così proprio loro tre, uniti da un rapporto speciale, decidono di dare vita ad una reunion nello stesso luogo, con le stessa voglia di divertimento spinta da una forte amicizia. Nasce così l’idea di un evento unico e spettacolare, la location è la stessa, la discoteca Bliss, la serata è quella del 14 marzo”.

Bliss tra allegria e Amarcord, allora, aspettando la data evento. In consolle, nella BLACK ROOM, ci saranno i due DJ resident, Lorenzo baglioni e Daniele Santarelli, poi Francesco Grande DJ resident Be One e Stefano di Sante direttamente da Madre Natura e Gattopardo.

La WHITE ROOM sarà invece a tema reggaeton, con la presenza di diverse scuole di ballo. A far da cornice per questo tripudio di musica sarà il concerto del neo melodico di fama nazionale Angelo Famao, che regalerà grandi emozioni.

Sarà una serata all’insegna dell’unione tra diverse realtà che animano il mondo della notte, legate ed unite tutte da una grande passione, quella della musica.