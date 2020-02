Coronavirus, la dottoressa marsicana Corpolongo sulla nave del contagio

La dottoressa di Carsoli Angela Corpolongo, dirigente della IV Divisione di Malattie Infettive e Tropicali all’Ospedale Spallanzani di Roma, è salita sulla Diamond Princess in balia del Coronavirus. Sulla nave, ancorata in Giappone, sono stati riscontrati 624 contagi.

Angela Corpolongo è partita alla volta del Giappone per raggiungere quello che, al di fuori della Cina centro dell’epidemia, è attualmente il focolaio più grande di contagio da Coronavirus. Dovrà soccorrere i passeggeri, occuparsi dei test medici eseguendo alla lettera il protocollo previsto, con l’obiettivo di riportare a casa i 35 italiani a bordo della Diamond Princess.

La dottoressa Corpolongo è marsicana, orginaria di Carsoli. Qui aveva frequentato le scuole con il sindaco Velia Lazzaro. Da anni vive a Roma, dove lavora come dirigente medico allo Spallanzani, nell’Unità di Malattie Infettive. Per questo e per la disponibilità e il coraggio mostrati – come riporta Il Messaggero – in questo momento delicato in cui si fronteggia l’epidemia del Coronavirus, ora si trova in Giappone, tra il team di specialisti inviato per riuscire nella missione di ricondurre a casa gli italiani, prigionieri sulla nave contagio.