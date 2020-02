Capitale italiana della Cultura 2021, Cristicchi: Sostegno incondizionato a L’Aquila

Capitale italiana della Cultura 2021, arriva la replica di Cristicchi alle polemiche. A far discutere il video messaggio del cantautore e attore in cui esprimeva il suo sostegno alla candidatura di Volterra.

“Mi dispiace molto la reazione suscitata dal mio intervento di apprezzamento per la candidatura di Volterra a Capitale Italiana della Cultura. Volterra rappresenta la mia nascita artistica, è stata composta lì la canzone che mi ha fatto conoscere al grande pubblico, ho conosciuto lì il dolore profondo che è dietro la malattia mentale, ho vissuto lì le esperienze che hanno forgiato il mio cuore, che oggi rifiuta ogni discriminazione per le diversità”, spiega Cristicchi.

“Sono il Direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo che ha sede a L’Aquila, anche L’Aquila è candidata ad essere Capitale Italiana della Cultura e L’Aquila è la città che ha accolto la mia maturità artistica, è una città impegnata nella ricostruzione dopo il terribile sisma del 2009 che sta rinascendo più forte di prima anche attraverso la Cultura, la Musica, il Teatro, la Bellezza. Il mio sostegno alla candidatura di L’Aquila è incondizionato, come TSA abbiamo presentato dei progetti che sono stati inseriti nel programma delle manifestazioni e il mio impegno sarà costante per vedere realizzato questo sogno”.

“Non voglio che la mia testimonianza di affetto sia interpretata come una preferenza nell’ambito delle candidature, L’Aquila è il mio presente, una città che fa parte della mia vita e che non ha pari al mondo per forza e volontà di rinascita”.