Insieme è meglio, parte il corso per volontari soccorritori

5 lezioni sulle principali tematiche del primo soccorso. A Civitella Roveto parte il corso per volontari soccorritori, curato dalla Croce verde, dall’Anpas e dal 118 Abruzzo Soccorso.

Venerdì 28 febbraio 2020 l’appuntamento alle ore 21 al Teatro Comunale di Civitella la prima lezione curata da Federico Morelli e Serafino Montaldi. Croce Verde ed Essere Anpas, un primo focus sulle principali tematiche alla base del corso per aspiranti volontari. Tra gli argomenti oggetto della preparazione formativa le tecniche del primo soccorso in ambulanza.

Il 5 marzo la seconda lezione, in cui sarà fatto illustrato il quadro completo degli scenari di soccorso, nella lezione tenuta dalla dottoressa Lara Morelli. Terza lezione in programma il 13 marzo, sulla Rianimazione Cardio Polmonare, spiegata da Monica Montaldi e Manilo Mattei.

Quarto appuntamento incentrato sul primo soccorso: traumi e ferite, prevista per la sera del 20 marzo a cura di Loreto Picchi Mariani. Il corso, nei locali del Teatro Comunale di Civitella Roveto, si concluderà il 27 marzo, con la lezione di Silvia D’Anastasio sull’ambulanza e i presidi di soccorso.

Insieme è meglio, diventa volontario! Tutto pronto per il corso annuale, non resta che mettersi a disposizione per aiutare l’altro.