Mattarella premia Alfredo Murgo, libraio dal cuore d’oro

Alfredo Murgo, il libraio aquilano “dal cuore d’oro” del Cercalibro, ha ricevuto l’onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Alfredo Murgo ha ricevuto l’onorificenza insieme ad altri cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente.

La cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite “motu proprio” dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 20 dicembre 2019 si è tenuta al Quirinale, condotta da Eleonora Daniele e aperta dalla proiezione di un filmato realizzato dalla RAI. A conclusione anche l’intervento del Capo dello Stato.

Il Presidente Mattarella ha individuato, Alfredo Murgo, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

Nello specifico ad Alfredo Murgo è stata consegnata l’onorificenza, “Per il suo contributo, quale libraio, nella tenuta della coesione sociale della comunità aquilana duramente colpita dai terremoti del 2009 e del 2016“.

Murgo è stato il coordinatore regionale di una distribuzione gratuita di libri per 1.500 studenti in stato di difficoltà nelle aree colpite dal terremoto del Centro Italia.

L’iniziativa, che è nata da un accordo tra editori, Associazione librai italiani e Ministero dell’Istruzione, ha voluto riconoscere il ruolo fondamentale delle librerie sul territorio come punto di riferimento per una comunità.