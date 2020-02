L’Aquila – Mercoledì tempo asciutto in mattinata con nubi diffuse; instabilità attesa al pomeriggio con piogge e neve fino a 1500 metri di quota. Situazione invariata nelle ore serali con piogge sparse e quota neve fino a 1400 metri. Temperature comprese tra +1°C e +8°C.

In Abruzzo nuvolosità irregolare nel corso della mattinata su tutti i settori; peggiora al pomeriggio con piogge diffuse e neve fino a 1500 metri di quota. Instabilità diffusa anche in serata con quota neve in calo a 1200 metri.

In Italia tempo in sensibile miglioramento sin dalle prime ore del mattino con schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Cieli sereni o poco nuvolosi nella notte. Residue nevicate sulle Alpi oltre gli 800-1000 metri. Rapido peggioramento su tutte le regioni con piogge sparse, più intense sui settori adriatici. Migliora in serata ovunque con residui fenomeni su Abruzzo e Marche meridionali. Quota neve in calo dai 1500 metri a 1200-1300 metri nella notte. Molte nubi sin dalle prime ore del mattino con maltempo al pomeriggio e in serata sui settori peninsulari e nel nord della Sicilia. Neve sull’Appennino molisano fin verso i 1300 metri in serata.

Temperature in generale calo sia nei valori minimi che nei valori massimi.

(Centro Meteo Italiano)