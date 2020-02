Ancora un incidente al Cermone

Due incidenti in quattro giorni al Cermone, località nelle vicinanze di Pizzoli.

Nuovo incidente nel pomeriggio, poco dopo le 17, nei pressi del distributore di benzina.

Scontro tra due auto, che ha finito per coinvolgere un terzo veicolo. Fortunatamente, nessun ferito. Un bilancio leggero, che però fa il paio con i numerosi incidenti che si verificano proprio all’altezza del distributore in zona Cermone.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia municipale, intervenuta sul luogo del sinistro stradale, sembra che l’automobilista in uscita dal distributore non abbia rispettato la precedenza e si sia scontrato con un’altra automobile proveniente dalla strada principale e con un terzo veicolo che non è riuscito ad evitare l’impatto.