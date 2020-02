Passeggiata Mattutina, per non dimenticare Campotosto

L’ultimo lavoro di Nikkè per il terremoto nell’Italia Centrale: Passeggiata Mattutina. Nel video, gli “attori” sono quasi tutti di Campotosto.

Nikkè è un artista abruzzese trapiantato nel padovano e, a tre anni dal terremoto dell’Italia Centrale, esce con il suo ultimo lavoro, scritto a quattromani con il giovane cantautore campano, Andrea Tartaglia.

Come spiega rapologia.it, il videoclip della canzone è stato girato a Campotosto e “buona parte degli attori sono persone autoctone che, ancora oggi, abitano quei luoghi vivendo mille difficoltà legate a bisogni primari non soddisfatti e a un parziale abbandono della lotta per la loro causa”.

“La canzone – spiegano gli stessi artisti – denuncia l’atteggiamento brutale dell’uomo nei confronti della natura e delle calamità naturali, più che mai attuale in un periodo storico sensibile a tematiche legate al cambiamento climatico e alle politiche adottate (e non) in merito”.

Ecco il videoclip girato a Campotosto.