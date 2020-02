Madonna Fore, spuntano pensieri speciali nel luogo del cuore

Madonna Fore, frasi ad hoc abbelliscono il sentiero. Un toccasana per i frequentanti

Il sentiero Madonna Fore è un’istituzione per chi ha voglia di camminare e purificare la propria anima. Il percorso è stato abbellito con frasi di incoraggiamento e di riflessione che sono state fissate lungo il percorso, luogo del cuore per gli aquilani.

Una sorte di motivazione per i frequentanti di Madonna Fore, i quali potranno far tesoro di questo gesto che unisce il benessere fisico con il benessere dell’anima.

Non si sa chi ne sia l’artefice ma la giovane psicologa aquilana, Chiara Mastrantonio che ha pubblicato la foto sui social, ha confermato che queste frasi sono state messe lungo il sentiero principale.

Un gesto gradevole per coloro che frequentano Madonna Fore e che durante la passeggiata avranno la possibilità di fermarsi, riposarsi e riflettere.