Nuovo avvistamento di un lupo in paese. Questa volta in pieno giorno, con l’animale che girava spaesato per strada.

La segnalazione alla redazione del Capoluogo arriva dalla Marsica, precisamente da Castelnuovo, piccola frazione di Avezzano, vicina a Massa d’Albe.

Il lupo è venuto fuori da alcuni cespugli e si è ritrovato per strada, lungo la via principale di Castelnuovo, nelle vicinanze del ristorante-pizzeria Lo Zodiaco. Alcuni passanti, che si sono ritrovati a transitare in zona in quel momento, hanno probabilmente spaventato l’animale, «che era solo, ma di grosse dimensioni», riferiscono.

Alla vista dei passanti il lupo è tornato indietro e si è allontanato, verso l’area verde che costeggia la strada.