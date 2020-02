L’Aquila – Martedì giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia al mattino sia poi al pomeriggio; cieli generalmente nuvolosi in serata sempre però con tempo asciutto. Temperature comprese tra +2°C e +12°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, locali addensamenti solo sui settori interni. In serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza però dar luogo a fenomeni.

In Italia molte nubi al primo mattino su Friuli ed Emilia-Romagna con deboli piogge, più asciutto altrove con ampie schiarite al Nord Ovest. Poche variazioni nel corso della giornata con precipitazioni via via più assenti nella sera e nella notte. Tempo instabile su Umbria, Marche e Toscana con locali o deboli piogge. Aumento della nuvolosità altrove ma senza fenomeni di rilievo. Bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata con qualche nube in più soltanto su Isole maggiori e coste tirreniche della Campania.

Temperature minime e massime in leggero aumento.

(Centro Meteo Italiano)