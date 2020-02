Benvenuto al piccolo Riccardo

Un mondo di auguri a mamma Maria Teresa Izzi e al papà Riccardo e benvenuto al mondo al piccolo Riccardo, il loro primogenito!

Il piccolo Riccardo è arrivato in casa Calisti domenica 16 febbraio, pesa poco più di 3 kg e sa già il fatto suo!

“L’arrivo di un figlio segna l’inizio di un nuovo percorso, un viaggio che comincia da quando lo si prende per mano per accompagnarlo nel lungo cammino della vita. Insieme a Riccardo siete nati anche voi… Un dolce augurio per il nuovo arrivato in famiglia!”.

Auguri a Riccardo e Maria Teresa anche dalla redazione del Capoluogo.