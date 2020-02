L’Aquila – Mosciano: l’importanza dei cambi nel secondo tempo

Nel post L’Aquila-Mosciano, terminata 4-1, arrivano le parole dei protagonisti. Ai microfoni della stampa, il vice allenatore rossoblù Andrea Sciarra.

“La differenza l’hanno fatta i cambi del secondo tempo. Loro hanno avuto qualche problema, noi siamo riusciti a fare bene. Non eravamo soddisfatti di alcune individualità e di come la squadra stava facendo. Adesso, avremo due partite importanti, in campionato e in Coppa. Facciamo un passo alla volta”.

Prosegue il tecnico del Mosciano Riccardo Bogliari.

“Sono molto contento della prima parte di gara dei ragazzi. Siamo venuti a giocarcela, sapevamo che L’Aquila è una squadra di un’altra categoria. È stato importante passare in vantaggio. Nel secondo tempo, l’infortunio di Di Benedictis, che si aggiunge a tutti quelli che abbiamo, ci ha messo un po’ in difficoltà. Avevamo anche la palla del 2-2, non ne abbiamo approfittato e abbiamo preso il terzo goal. I miei complimenti vanno comunque a L’Aquila”.

Conclude Francesco Pizzola, tornato al goal.

“Ci voleva, dopo un periodo senza goal. Fare goal e assist è stato importante, sia per me che per la squadra. Sapevamo che il Mosciano era un’ottima squadra e lo ha dimostrato oggi. L’importante è stato riuscire a metterli sotto”.