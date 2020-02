Green Road Award, Abruzzo da Oscar per il cicloturismo

È stato assegnato alla Regione Abruzzo il primo premio al “Green Road Award”, l’ “Oscar” italiano del cicloturismo”, la cui cerimonia, condotta da Ludovica Casellati e Tessa Gelisio, si è tenuta a Verona in occasione del CosmoBike Show, il più celebre festival della bicicletta.

A ritirare il prestigioso riconoscimento l’assessore al Turismo, Mauro Febbo, che ha voluto sottolineare “il grande lavoro di squadra che ha animato l’impegno del Dipartimento Turismo che, alla fine, si è rivelato una delle carte vincenti. Un lavoro pregevole che ha consentito di mettere in evidenza gli aspetti più suggestivi ed accattivanti del progetto ‘Bike to coast’ , sviluppato nel corso degli anni ed ora avviato verso la sua definizione lungo i circa 131 km di ciclovia che legano Martinsicuro a San Salvo.

Un percorso prevalentemente costiero che, oltretutto, nel tratto conosciuto come Costa dei trabocchi, – ha aggiunto Febbo – presenta scorci di straordinaria bellezza naturalistica che meritano di essere vissuti in sella ad una bici e che abbiamo il dovere di far conoscere di più e promuovere in Italia ed all’estero. Ovviamente, c’è ancora da fare per realizzare compiutamente il progetto – ha proseguito l’assessore – ma siamo sulla buona strada. Proprio mercoledì 26 – ha aggiunto l’assessore – saro’ a Roma, insieme alla direttrice generale della Regione, Barbara Morgante, nella sede di Ferrovie dello Stato, anche per superare alcune criticità e definire l’entità di risorse a disposizione per valorizzare, al meglio, il passaggio della ciclovia nelle aree dismesse della rete ferroviaria. Un ruolo importante, – ha sottolineato Febbo – quello di Ferrovie dello Stato, visto che, oltretutto, il tratto abruzzese è inserito nel più ampio contesto nazionale della ciclovia adriatica”. Intanto, come ha confermato l’ingegner Paolo Primavera, titolare della Cogepri, capofila dell’Ati di imprese che sta realizzando l’opera nei circa 43 chilometri del tratto della Via verde Costa dei trabocchi, i lavori stanno andando avanti e, a breve, nonostante qualche contrattempo abbia ritardato, in questi mesi, la tabella di marcia prevista dal cronoprogramma, saranno riconsegnati altri tratti di pista.

Vincere il “Green Road Award” per la Regione Abruzzo significa essere riusciti a valorizzare uno dei suoi fiori all’occhiello, facendolo conoscere anche alle migliaia di appassionati del cicloturismo.

Un emozionante video sulla ciclovia abruzzese è stato proiettato, alla presenza del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, davanti ad un folto pubblico di addetti ai lavori ed appassionati. L’Oscar italiano del cicloturismo è nato da un’idea di Ludovica Casellati, direttrice della rivista online Viagginbici.com e fondatrice di Luxury Bike Hotels.

Ambassador del premio è stato Renato Di Rocco, presidente della Federazione italiana ciclismo, mentre la giuria che ha assegnato i premi era composta dai giornalisti Piergiorgio Giacovazzo del TG2, Giancarlo Feliziani del TG la 7, Enrico Rondoni del Tg5, Lucia Cuffaro di Uno Mattina, Alessandra Schepisi di Radio 24, Gianluca Santilli, Antonio Barrea di Federturismo, Guido Rubino di Cyclinside, Marco Mancini Direttore de La Freccia, da Mons. Liberio Andreatta, da Maria Zezza di Rainews24, da Antonio Dalla Venezia di Fiab, da Sebastiano Venneri di Legambiente e da Paolo Coin, Project Man di Cosmobike Show.

“Ora, – ha concluso I ‘assessore Febbo – si è capito che solo attivando sinergie tra territori si può pensare ad una svolta reale nell’offerta delle varie tipologie di turismo e del cicloturismo in particolare. Come Regione, stiamo lavorando al fianco delle amministrazioni comunali e provinciali e camera di commercio ed altri soggetti territoriali (Gal e Dmc) abruzzesi affinché si realizzi un unicum che consenta di trasformare il cicloturismo in una autentica possibilità di crescita per l’economia dei nostri territori anche per l’indotto che riesce a generare in termini di servizi, di ristorazione, di punti di assistenza e di possibilita’ ulteriori di intermodalità tra territori”.

L’Abruzzo ha preceduto nell’ordine i progetti di cicloturismo presentati da Lazio e Toscana.

Fondamentali saranno i prossimi appuntamenti quali l’evento di Milano di fine Marzo sul cicloturismo dove rafforzeremo i lavori volti alla promozione del nostro intero territorio a partire dalla Costa dei Trabocchi e da progetti ad esso collegati come TrabocchiMob sulla mobilità turistica e sull’iniziativa Abr. Art Bike&Run”.