Piazza del Mercato, i nuovi alberi tra ritardi e polemiche

Sono pronti i nuovi alberi in acciaio per la nuova Piazza del Mercato ad Avezzano.

Arrivano in ritardo, ma non è tanto la tempistica a far discutere i cittadini. Scoppia la polemica social e, questa volta, al centro della bufera non ci sono alberi veri, come è stato per le piante storiche tagliate per consentire il via dei lavori, lo scorso agosto. Ci sono quelli previsti nel progetto della nuova piazza, oggetto di un restyling completo.

Il progetto, voluto dall’amministrazione De Angelis, ha incontrato più di qualche ostacolo. I lavori sono slittati da maggio ad agosto e sarebbero dovuti terminare entro sei mesi, ovvero entro il mese di febbraio corrente. A far slittare l’inizio delle operazioni la caduta dell’amministrazione, prima, la questione relativa al taglio degli alberi poi, con i presidi di protesta in piazza che hanno, però, solo rallentato l’installazione del cantiere.

Ora arrivano i nuovi alberi, in un progetto che sembra essere rimasto in parte bloccato nei mesi scorsi. Un work in progress che fa già discutere. Sui social sembra quasi unanime il giudizio negativo sulle nuove strutture stilizzate e in stile moderno, le cui foto sono state pubblicate sul suo profilo Facebook dall’ex sindaco Gabriele De Angelis.

“Alberi? Io gli alberi li ricordavo diversi”, “Orrendi”, “Si può sapere perché i giovani in questo luogo di aggregazione non meritano anche aria pulita e ombreggiamento durante la calura estiva nell’area della Piazza?”, “Ma che situazione è questa: tutto il mondo pianta alberi per sopravvivere, mentre ad Avezzano si tagliano gli alberi veri e si preferiscono quelli in ferro!”. Sono solo alcuni dei commenti diffusi via social. Torna in primo piano la polemica sul taglio degli storici platani. Qualcuno apprezza e invita ad aspettare la conclusione dei lavori: solo allora sarà possibile dare un giudizio sulla nuova Piazza del Mercato.