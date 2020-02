Linea Bianca presenta il Gran Sasso, dal Corno Grande a Roccaraso

Linea Bianca, oggi la puntata speciale dedicata al Gran Sasso. Un viaggio nel cuore dell’Abruzzo montano, in compagnia di Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani.

Come anticipato dal Capoluogo, andrà in onda oggi alle 14 la puntata di Linea Bianca che avrà il Gran Sasso assoluto protagonista. Le riprese sono state girate nei giorni 21,22 e 23 gennaio, quando la troupe ha soggiornato in Abruzzo e a L’Aquila.

Un ritorno quello di Linea Bianca sul Gran Sasso d’Italia e, in particolare, sul versante aquilano, innevato per la stagione invernale.

Si parlerà del Percorso Bonatti, che attraversa il Parco Gran Sasso-Monti della Laga, si attraverseranno i boschi di faggio e abeti, le valli glaciali del Monte Corvo – come riporta Montagna.tv – si raggiungerà Campo Imperatore e la bellissima Rocca Calascio. Fino a raggiungere quota 2912 metri, in vetta al Corno Grande, che si ‘specchia’ sull’Adriatico. Immagine ed esperienze di montagna, come quelle raccontate dai gestori dell’ostello Lo Zio a Campo Imperatore e ancora le Grotte di Pietrasecca e una tappa a Pescocostanzo. Fino ad arrivare al comprensorio sciistico di Roccaraso. Un appuntamento con la montagna d’Abruzzo tutto da scoprire.

Foto di: youtube