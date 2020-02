Lega L’Aquila, gazebo in centro per iscriversi.

Sono presenti da questa mattina in centro storico a L’Aquila, presso i quattro cantoni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, i militanti della Lega per il rinnovo delle iscrizioni alla Lega-Salvini Premier per il 2020.

“In un momento storico in cui chi è al Governo vorrebbe liberarsi di noi portando il nostro Segretario Matteo Salvini di fronte ai giudici per aver difeso i confini e la sicurezza dell’Italia – scrivono i leghisti – diventa fondamentale per ogni uomo libero dimostrare il proprio sostegno alla Lega – Salvini Premier. Chi vuole aderire al movimento potrà recarsi personalmente presso il gazebo, munito di documento di identità e codice fiscale.”