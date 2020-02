L’Aquila 1927 si prepara al Mosciano

di Claudia Giannone

L’Aquila 1927, conferenza pre partita per mister Roberto Cappellacci, che si prepara ad ospitare il Mosciano.

“Non si deciderà domani il campionato: il Mosciano è una squadra forte, lo dimostrano i numeri, così come la partita del girone di andata. È un periodo determinante per noi: la settimana che verrà sarà difficile, con gli impegni che abbiamo, Coppa inclusa. Non possiamo nascondere l’importanza di questo momento. Sarà una partita dura, ma se faremo le cose come dobbiamo farle, per loro sarà tosta”.

“Non è facile neanche vincere in casa, anche se sembra che le prestazioni qui siano semplici – ha proseguito – dobbiamo solo pensare al nostro atteggiamento. Credo che la mia squadra sia abbastanza forte, anche a livello mentale: si può fare bene in tutte le partite. Turnover? Voglio fare sempre la migliore formazione, anche se è necessario tenere in considerazione alcuni acciacchi”.

Pochi cambiamenti per il match contro il Mosciano, nessun infortunato.