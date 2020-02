Incidente al Cermone, una donna ferita

Incidente in località Cermone, nei pressi di Pizzoli. Una donna finisce in ospedale.

Intorno alle 12 e 20 di oggi due auto si sono scontrate in località Cermone. Una vettura proveniva da Pizzoli, l’altra da Preturo, quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto l’impatto tra i veicoli.

Nell’impatto una donna, che era alla guida di una delle due automobili coinvolte nel sinistro, è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata al Pronto Soccorso del San Salvatore per gli accertamenti del caso.

Sul posto è stato necessario l’intervento del personale della Polizia municipale e dei Carabinieri.