Il volo dei grifoni sullo sfondo del Velino

Uno spettacolo della natura. Non può definirsi altrimenti il volo dei grifoni alle pendici del Velino, immortalato da Montagne Selvagge e condiviso sui social.

Un’immagine da copertina: in cui si vedono i grifoni planare sul Monte Velino e sul Monte Cafornia, all’interno dei confini del Parco regionale.

Il volo è maestoso, come i grifoni che ne sono protagonisti. «Avvoltoi di grandi dimensioni – come vengono descritti su Facebook nel post del video – ed un’apertura alare da 240 fino a 280 centimetri».

«Negli anni passati era scomparso quasi ovunque in Italia, salvatosi dall’estinzione solo in Sardegna. È stato poi reintrodotto in Friuli-Venezia Giulia, in Sicilia e in Abruzzo. Il Corpo Forestale dello Stato ha reintrodotto con successo il grifone nella Riserva Naturale Orientata del Monte Velino, nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino (Abruzzo), dove sono stati liberati 97 individui tra il 1994 ed il 2002».

L’emozione della libertà in un video: bastano, a volte, anche solo pochi secondi. L’immagine porta con sé lo spirito antico di un esemplare elegante e maestoso. Oltre di loro il cielo e l’orizzonte.

Il video di Montagne Selvagge.