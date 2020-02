Tanti auguri Valentina

Tanti auguri di buon compleanno alla professoressa Valentina Panzanaro!

Tanti auguri alla professoressa di spagnolo Valentina Panzanaro, che compie gli anni nel giorno dedicato agli innamorati!

Tripletta quindi per Valentina che oggi festeggia non solo il compleanno (non chiediamo l’età a una signora onde evitare severe ripercussioni), ma anche l’onomastico e la Festa degli Innamorati insieme al suo consorte Gianluca (Gianpupo per gli amici).

Non solo temutissima docente di spagnolo ma anche appassionata musicologa barocca, per cui, oggi, i suoi amici si aspettano sicuramente dei festeggiamenti in musica, magari con un bell’acuto in sottofondo, o una melodia suonata con il liuto o con la ghironda, magari in cima a una montagna, altra sua grande passione.

“Il compleanno è solo un giorno in più di tutti i giorni che verranno, ma diventa un ricordo speciale se trascorso con chi si ama. Ciò che rende speciale un compleanno non è la data in se’, ma l’amore che si è seminato negli anni, raccolto attraverso le attenzioni e sorrisi di chi ci sta accanto. (Stephen Littleword)”.

Tanti auguri a Valentina anche da tutta la redazione del Capoluogo.