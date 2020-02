Sisma Centro Italia, Giovanni Legnini Commissario alla ricostruzione

Giovanni Legnini nominato Commissario alla Ricostruzione del Sisma del Centro Italia.

Come confermato alla redazione del Capoluogo da fonti autorevoli, l’ex Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario alla Ricostruzione del Centro Italia, con il decreto a firma del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La carica non dovrebbe essere incompatibile con il suo ruolo di consigliere regionale, ma è probabile che Giovanni Legnini decida di dimettersi per dedicarsi completamente alla nuova nomina.

Qualora lasciasse vacante il suo posto in regione, subentrerebbe come consigliere il primo dei non eletti, Pierpaolo Pietrucci.