Regione Abruzzo, nuove assunzioni: 120 concorsi nei prossimi mesi

Nuovi posti di lavoro in Regione Abruzzo.

Sono più di 1500 i dipendenti attualmente attivi in Regione Abruzzo, ma presto i numeri potranno cambiare. Alle porte diversi pensionamenti per chi avrà maturato la soglia dei contributi e ci sarà la possibilità di nuove opportunità professionali in regione.

Ad annunciarlo ai microfoni del Capoluogo è l’assessore al Personale Guido Quintino Liris, intervistato dalla direttrice Roberta Galeotti. «Diversi saranno i pensionamenti per Quota 100, inoltre sono molte le scoperture in pianta organica che andranno coperte. Già per questo anno, il 2020 in corso, sono previsti circa 120 concorsi, mentre nei prossimi tre anni dovrebbero esserne in programma altri 250», spiega l’assessore.

«Si tratta di un grande reparto che va verso il rinnovamento. L’importante sarà procedere con intelligenza, rispettando la dignità dei lavoratori e le proprie peculiarità. La competizione può andar bene, ma solo se non ispirata a principi negativi. Distribuire il personale – nel rispetto delle specifiche vocazioni – tra le varie province regionali».

I dettagli nell’intervista all’assessore regionale Guido Quintino Liris.