L’Abruzzo sbarca a Cuba con l’Arpa

L’Abruzzo sbarca a Cuba e lo fa su un vecchio autobus dell’Arpa.

Il video dell’autobus Arpa in giro per le vie di una non ben precisata città cubana ha fatto il giro del web diventando in pochi giorni virale.

Il video dell’autobus Arpa in questione pubblicato sulla pagina Facebook “Si scrive Abruzzo, si legge:” in pochissimo tempo ha avuto una diffusione virale, con tante reazioni, condivisioni e commenti.

È un video reperto degli anni ’90? No, si tratta di un filmato recente, ma c’è una spiegazione…

La domanda che si sono fatti in tanti è: “come è arrivato un vecchio bus Arpa a Cuba?”

Ecco il messaggio postato dalla pagina Facebook “Si scrive Abruzzo, si legge:”

“Nel 2014 questo e altri tre autobus uguali (tutti immatricolati tra il 1982 e il 1983) vennero donati ad altrettanti Ministeri del governo cubano per trasportare gli studenti di accademie e facoltà. Ad organizzare tutto furono l’associazione Social Cuba e un sindacato di Teramo (ogni autobus infatti era intitolato ad un sindacalista scomparso).

Nel 2016 altre due vetture, uguali a queste, vennero donate dal Lion’s Club di Teramo ad una associazione che li portò in Marocco, dove tuttora funzionano”.

Ecco il video dell’autobus Arpa a Cuba: