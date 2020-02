Inaugurazione Univaq, Franceschini non ci sarà

Le precisazioni del rettore sull’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Univaq: il ministro Franceschini non ci sarà.

Il Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, prof. Edoardo Alesse, precisa che, contrariamente a quanto apparso in taluni organi di informazione, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, non sarà presente alla Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico prevista comunque per il giorno mercoledì 26 febbraio 2020.