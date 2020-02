Guernica, special event: arriva Mariano Catanzaro

Un sabato speciale al Guernica, arriva Mariano Catanzaro!

L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro, reduce dall’esperienza su Italia Uno a La Pupa e il Secchione e viceversa, sarà protagonista del sabato Special Event e, per l’occasione, festeggerà il suo compleanno assieme ai presenti.

Musica e divertimento non mancheranno, con Mariano Catanzaro in veste di trascinatore non potrà essere altrimenti. Dj set di Simone Kuks e Mariani Lunadei, Voice Luigi Ticchioni. L’appuntamento è sabato 15 febbraio a partire dalle 23,30.