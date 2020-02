Call center C2C, D’Eramo: “Il Governo trovi una soluzione”

L’intervento del segretario regionale della Lega, il deputato Luigi D’Eramo, sulla vertenza dei lavoratori del call center C2C.

“Incalzeremo il governo affinché si trovi una soluzione, di concerto con il territorio, per la delicata vertenza dei lavoratori del call center C2C”. Lo dice il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, il deputato Luigi D’Eramo. “La situazione è delicata e va seguita con la massima attenzione – dice D’Eramo – Stiamo attivando una serie di interlocuzioni, a livello parlamentare e governativo, affinché si arrivi a individuare un percorso condiviso per la tutela dei 160 lavoratori aquilani che oggi operano per l’azienda. È piuttosto paradossale che Wind/3, titolare di una sperimentazione nazionale per il 5G, oggi pensi a ridurre drasticamente l’orario di lavoro a causa del calo dei volumi. La città non può permettersi di lasciare indietro neanche un solo lavoratore. Per questo la Lega è già in campo affinché la vertenza ritorni immediatamente nei canoni della serietà degli impegni e del rispetto dei livelli occupazionali”.