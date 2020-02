Addio a Valerio Montaldi, morto a soli 39 anni

Avrebbe compiuto 39 anni il prossimo maggio. Valerio Montaldi è venuto a mancare dopo aver lottato contro un male più forte di lui.

Domani i funerali a Civitella Roveto.

Il cordoglio dell’amministrazione, a nome del vice sindaco Pierluigi Oddi, per la prematura scomparsa.

“Ciao Valerio, ci eravamo visti pochi mesi fa al Comune. Ci salutavamo ogni volta con una battuta alla quale non rinunciavi mai e nei tuoi occhi vedevo al tempo stesso speranza e voglia di vivere. Avevi intrapreso, con la forza di un “Guerriero” d’altri tempi, una dura battaglia che poco fa, inaspettatamente, dopo anni, è terminata. Non si trovano molte parole quando scompare prematuramente un giovane che amava la vita. Un brusco colpo per Civitella e per i tuoi cari, ai quali ci stringiamo con infinito affetto.

Oggi a noi non resta che testimoniare il cordoglio per un amico che, purtroppo, non c’è più”.