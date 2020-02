Addio a Gildo De Rubeis

Si è spento Gildo De Rubeis all’età di 72 anni.

Gildo De Rubeis era molto noto in città per la sua passione per le auto d’epoca e per aver rilanciato la manifestazione della Befana del Vigile urbano.

Gildo De Rubeis era nato a Tussio di Prata D’Ansidonia.

De Rubeis era il presidente dell’associazione “Ruote d’epoca aquilane”; oltre alla Befana del Vigile è stato il promotore della rievocazione della Coppa del Gran Sasso per auto e moto d’epoca.

Come riporta Il Centro, si è spento in ospedale all’Aquila, dove era ricoverato dopo aver avuto un malore.

I funerali ci saranno questa mattina alle 11 nel suo paese natale.

Alla famiglia le condoglianze da parte della redazione del Capoluogo.