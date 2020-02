Univaq, il ministro Franceschini all’inaugurazione dell’anno accademico

Mercoledì 26 febbraio il ministro Dario Franchini a L’Aquila per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università.

Tornerà a L’Aquila mercoledì 26 febbraio il ministro per i Beni e le attività culturali e del turismo, Dario Franceschini. Il ministro sarà presente all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università dell’Aquila.

Come ricorda Il Centro, la presenza del ministro Franceschini anticiperà la visita già in programma per l’inaugurazione della sede distaccata del MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo presso Palazzo Ardinghelli, il 31 marzo, in vista dell’apertura al pubblico del 21 giugno.